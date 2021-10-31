Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1988.

Тем временем, число пациентов в ковидных стационарах республики достигло 1004. Состояние 821 человек осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 93 тяжёлых больных, 54 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1121 койка: занято — 1004, свободно — 117 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,5%», — отметили в оперштабе.

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