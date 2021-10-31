Абу-Даби, 31 октября 2021, 10:22 — REGNUM Российский боец Пётр Ян победил американского бойца Кори Сэндхагена в рамках турнира UFC 267, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На кону поединка стоял титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов. Пётр Ян победил единогласным решением судей.

Для Яна это 16-я победа в карьере из 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Для Сэндхагена это уже четвертое поражение в 18 поединках.