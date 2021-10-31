Чита, 31 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Жители девяти районов Забайкальского края сегодня, 31 октября принимают участие в выборах в органы местного самоуправления. Всего состоится 11 кампаний, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Предстоит избрать 20 депутатов Совета Чернышевского района, шесть глав поселений и 26 депутатов сельских и городских поселений», — сообщили в краевом избиркоме.

Всего на 52 мандата выдвинуто 124 кандидата. Избирательный процесс отлажен в соответствии со всеми требованиями в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Участникам голосования измеряют температуру на входе, выдают маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки в специальном пакете. Производится санобработка, за соблюдением социальной дистанции на участке следят специально выделенные сотрудники.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 31 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 233, причём рекордные 357 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

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