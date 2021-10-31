Абакан, , 10:14 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтвердили 220 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства, коэффициент распространения инфекции составил 1,1.

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Лидером по приросту остаётся Абакан, где выявлено 94 новых носителя. В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления признаков ОРВИ и пневмонии или входили в число контактных лиц.

«3 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 10 — при самостоятельном обследовании, 5 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 26,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.