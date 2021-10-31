Томск, , 10:09 — REGNUM В Томской области скончалась 84-летняя пациентка ковидного госпиталя, за которой ухаживал внук, переодевшись во врача. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента здравоохранения, женщина умерла вечером 30 октября.

Реанимация Михаил Рифтин (с) ИА Красная Весна

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По словам заведующего реанимационным отделением Евгения Тарасенко, состояние пациентки резко ухудшилось утром, после чего её перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

«Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — отметил он, принеся соболезнования родным пациентки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внук женщины пробрался в больницу, после того, как она пожаловалась на плохой уход по телефону.

«Когда зашёл в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли её, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня», — рассказал он.

В настоящее время по этому факту в медицинском учреждении проводится проверка.

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