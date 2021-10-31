Москва, , 10:09 — REGNUM Студия Bubble Comics выпустит расширенную версию супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Трейлер новой версии опубликован на YouTube-канале студии.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

В новую версию фильма войдут дополнительные сцены, диалоги и события. Продолжительность в сравнении с прокатной версией вырастет на 20 минут. Премьера расширенной версии состоится на сервисе «КиноПоиск HD» в новогодние праздники.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима вышел весной 2021 года. При бюджете в 640 млн рублей в СНГ картина собрала в прокате только 328 млн рублей.

При этом супергеройский фильм хорошо показал себя на видеостриминговых сервисах. По итогам июля российская картина стала лидером международного рейтинга видеостриминговой платформы Netflix.