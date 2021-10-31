Чита, , 10:08 — REGNUM В связи с объявлением не рабочей недели все муниципальные бюджетные дошкольные учреждения Читы будут работать с 1 по 3 ноября в режиме дежурных групп. Об этом сообщили в комитете образования города.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Проведен мониторинг актуального количества детей, нуждающихся в предоставлении места в дежурных группах детских садов. Заявлено более 1100 детей, чьи родители будут работать в указанный период», — сообщили в комитете образования.

Всего с 1 по 3 ноября во всех муниципальных детских садах города с детьми будут работать 557 воспитателей и 870 технических сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 31 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 233, причём рекордные 357 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

Читайте также: Новый рекорд в Забайкалье: 357 человек заразились COVID-19 за сутки