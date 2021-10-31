Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM В Бурятии по данным на 24 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие 33,3% жителей. Из них 20,6% прошли перепись на портале «Госулслуг», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Перепись населения в Бурятии Правительство Бурятии

Наиболее высокий процент учтенных граждан отмечается в Бичурском, Хоринском и Окинском районах.

Всего в республике работают 296 переписных участков, задействовано более 2 тыс. переписчиков. При этом в клиентских залах МФЦ можно принять участие в переписи самостоятельно на рабочей станции.

«В каждом филиале МФЦ работают волонтёры синих брендированных жилетах жилетах, которые предлагают посетителям пройти перепись и помогают заполнить анкеты», — отметили в правительстве.