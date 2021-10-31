Иркутск, , 09:48 — REGNUM По данным оперативного штаба на 31 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5502 человека, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 122 225 человек (+481 за сутки). Госпитализированы 4923 (+107 за сутки).

Выздоровели 106 984 пациента (+154 за сутки). Ещё 486 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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