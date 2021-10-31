Москва, , 09:47 — REGNUM Компания WhatsApp прекратит поддержку мессенджера на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем Android или iOS с 1 ноября 2021 года. Об этом говорится на сайте мессенджера.

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С 1 ноября популярный мессенджер будет работать только на устройствах под управлением Android 4.1, iOS 10 и более новых версиях. Также будут поддерживаться некоторые телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.0 и более новых версий.

Обновлённые требования к мессенджеру показывают, что WhatsApp перестанет работать на 43 различных моделях смартфонов. В частности, прекратится поддержка iPhone 4S 2011 года выпуска, которые нельзя обновиться до iOS 10. Среди Android-устройств WhatsApp перестанут поддерживать Samsung Galaxy Galaxy SII, Galaxy S3 mini, LG Lucid 2, ZTE V956, Sony Xperia Miro и другие модели.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров в комментарии РИА Новости рассказал, что в России WhatsApp перестанет работать примерно на 10 тысячах гаджетов.