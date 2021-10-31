Кызыл, , 09:45 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, их тела с множественными травмами нашли рано утром, 31 октября в Кызыле.

Место убийства двух девочек в Кызыле Следственное управление СКР по Туве

9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медицинском учреждении.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний мужчина, привлекающийся к уголовной ответственности. С ним в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.