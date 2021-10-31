Красноярск, , 09:40 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 684 (темп прироста 0,5%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 131 250. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Permkrai.ru

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В регионе по суточным заражениям лидируют города Ачинск и Канск, а также Рыбинский район.

Из 684 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 151 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 40 (0,5%), в Канске — 40 (0,9%), в Минусинске — 37 (0,7%), Назарово — 32 (1,4%), в Шарыпово — 23 (0,9%), в Лесосибирске — 16 (0,6%), в Норильске — 13 (0,2%), в Дивногорске — 10 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Рыбинском — 35 (1,9%), Балахтинском — 22 (2,0%), Ермаковском — 22 (1,7%), Шушенском — 21 (1,4%), Ужурском — 17 (1,0%), Саянском — 16 (2,6%) и Канском — 15 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3839 человек, снято с наблюдения — 3379. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 45 963 503 (+460) человека.

За последние сутки в регионе проведено 14 050 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 975 941.

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