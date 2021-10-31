Абакан, 31 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Хакасии перед судом предстанет 29-летняя жительница Абакана по обвинению в организации и проведении азартных игр. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Игровой автомат

По данным следствия, решив открыть игорный клуб, в сентябре 2021 года обвиняемая нашла нежилое помещение, где разместила компьютеры и портативный игровой аппарат, подключённые к сети, и проводила азартные игры. Как отмечается, женщина знала, что территория республики не входит в число игорных зон.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.