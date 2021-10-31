Омск, , 09:39 — REGNUM Сегодня, 31 октября, в Омске запустили систему QR-кодов для посещения общественных мест. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, он необходим в кинотеатрах, музеях, библиотеках, бассейнах, гостиницах и спортзалах.

Персональный штрих-код

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Корреспондентам сайта gorod55.ru удалось пройти в кинотеатр «Маяковский» по коду, скачанному из гугл-картинок. В библиотеку имени Пушкина они спокойно прошли по QR-коду, который принадлежит другому человеку. И только в «Эрмитаж-Сибирь» по не получилось пройти по коду с упаковки чипсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими, вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов.

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