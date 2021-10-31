Рим, , 09:33 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил, что Вашингтон и Берлин должны выполнить данные Украине обещания в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

«Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях», — сказано в сообщении.

Кроме того, Байден обсудил с Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил уходящего германского канцлера за то, что она согласилась принять 35 тысяч афганских беженцев на время подготовки их переезда в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия договорилась с США о том, что «Северный поток — 2» будет запущен, но Берлин будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной. Также Берлин обязался соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета Евросоюза в отношении «Северного потока — 2». Ещё Берлин будет поддерживать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.