Кош-Агачский район, Алтай, , 09:30 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай перед судом предстанет 33-летний местный житель по обвинению в попытке продажи трёх черепов с рогами краснокнижного алтайского горного барана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Череп архара Следственное управление СКР по Республике Алтай

По данным следствия, обвиняемый летом 2021 года подобрал в горах три черепа архара, привёз к себе и хранил в сарае. Затем мужчина попытался продать их в сети, однако объявление увидели сотрудники ФСБ.

«Спустя несколько дней в ходе успешно проведенных последними оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемого при попытке сбыта было изъято три черепа архаров с рогами», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый, как отмечается, полностью признал вину и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, жители республики в настоящее время собирают подписи с требованием включить в красную книгу России также сибирского горного козла. Ранее в сети разгорелся скандал после публикации фото и видео убийства одного козерога. Однако в МВД после проведённой проверки подтвердили законность охоты.

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