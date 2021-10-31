Москва, , 09:19 — REGNUM Появление необычного горького, кислого или металлического привкуса во рту может быть одним из симптомов опухоли головного мозга, заявил врач и телеведущий Александр Мясников 30 октября в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Мясников (сс) Dmitry Rozhkov

Врач рассказал, что побочным эффектом многих лекарств является появление необычных вкусовых эффектов. Например, антибиотики или некоторые лекарства от повышенного давления могут вызывать горький привкус. Другие лекарства могут вызывать кислый или металлический вкус.

«Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», — сообщил Мясников.

Он объяснил, что информацию с вкусовых рецепторов снимают три нерва. Если один из этих нервов оказывается пережат, то может измениться и восприятие вкуса пищи.

«Да, это крайне редко, но это один из симптомов, о котором надо помнить», — подчеркнул врач.

Также медик порекомендовал не слишком увлекаться солёной и острой едой. Любовь большинства людей к сладкому Мясников назвал вредной привычкой.