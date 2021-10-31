Красноярск, 31 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Коллектив ученых из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (СО РАН) и Сибирского федерального университета разработал недорогой, простой в производстве и использовании композитный материал для обнаружения фенола в промышленных сточных водах. Он состоит из нановолокон оксида алюминия и детонационных наноалмазов. Об этом сообщило издание СО РАН «Наука в Сибири».

Sbras.info Новый композит из нановолокон и наноалмазов

Уточняется, что композит имеет сетчатую структуру, в которой кластеры наноалмазов распределены по поверхности нановолокон. Такие мембранные структуры обладают рядом преимуществ перед материалами из полимерных нановолокон — более высокая термическая и механическая стабильность, повышенная химическая и биологическая стойкость, простота очистки и более длительный срок службы.

«Процедура колориметрического анализа воды на содержание фенола с использованием полученного нами композита происходит следующим образом. На поверхность изготовленного композита, который имеет белый цвет, добавляется водный образец с предварительно внесенными реагентами. Если в образце присутствует фенол, наноалмазы в составе композита запускают цветную реакцию и композит окрашивается в малиновый цвет. Интенсивность цвета пропорциональна содержанию фенола в пробе и может быть легко оценена «на месте» по цветовой шкале», — рассказал один из соавторов работы кандидат биологических наук Никита Ронжин.

Разработанный композит можно применять многократно, в серии как минимум из шести последовательных тестов. После каждого использования необходимо всего лишь промыть композитный диск деионизированной водой для удаления остатков компонентов реакции.