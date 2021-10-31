Москва, , 09:08 — REGNUM Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени ГамалеиАлександр Гинцбург раскрыл причины, по которым российская вакцина «Спутник V» может быть не признана в Европейском союзе. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По словам Гинцбурга, чиновники Евросоюзного медицинского агентства (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают просто не замечать успехов вакцинации «Спутником V». Если бы эти успехи были признаны и процесс регистрации вакцины пошел бы на основании результатов ее практического применения, то возможно, «Спутник V» уже был бы зарегистрирован.

Прививочная кампания в России показала, что вакцина справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов SARS-CoV-2.

«Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — констатировал Гинцбург.

Другая причина непризнания российской вакцины — это различия в евросоюзном и российском законодательствах, что порождает задержки.

«Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», — сказал Гинцбург.