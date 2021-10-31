Тункинский район, Бурятия, , 09:07 — REGNUM На въезде в Тункинский район Бурятии появился санитарно-эпидемиологический пост, на котором будут проверять всех въезжающих и выезжающих. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, проехать смогут лишь обладатели QR-кодов.

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Между тем, по словам руководителя пресс-службы Доры Хамагановой, с началом нерабочих дней тысячи автотуристов из Иркутской области, Бурятии, Красноярского края и Москвы устремились в Тункинскую долину.

«Сегодня мобильным бригадам… пришлось с утра и днём выдержать агрессивные атаки антипривочников из разных соседних краев, областей. Нескольким автолюбителям въезд в долину был запрещён. Но, в целом, обстановка спокойная», — добавил глава района Чингис Маншеев.

Впрочем, большинство въезжающих, как туристов, так и местных жителей, как отмечается, заранее запаслись необходимыми документами. Пост будет работать до 7 ноября.

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