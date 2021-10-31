Новосибирск, 31 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Сотрудники новосибирского Института археологии и этнографии представили результаты раскопок памятников Усть-Тартас-2 и Тартас-1 (Венгерово). Там была найдена статуэтка в виде головы лося, уникальные бронзовые украшения, а также ямы для квашения рыбы. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Sbras.info Статуэтка в виде головы лося эпохи ранней бронзы

Отмечается, что статуэтка в виде головы лося длиной около семи сантиметров датируется эпохой ранней бронзы, IV тысячелетием до нашей эры.

«Произведения пластического искусства в культурах эпохи неолита, бронзы встречаются, но достаточно редко. Поэтому каждая такая находка для археолога — событие, — рассказал заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин. — Скорее всего, это культовый предмет. На нём есть какие-то насечки, которые нам ещё предстоит изучить».

В поселении Тартас-1 были найдены ямы для квашения рыбы. В одной из ям обнаружилось орудие, сделанное из лопатки лошади — предположительно, оно попало туда, когда эту яму создавали. Также сохранились пласты рыбы.

В одном из могильников обнаружены ранее неизвестные бронзовые украшения: височные кольца, браслеты из бронзовых бусин.