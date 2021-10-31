Москва, , 09:03 — REGNUM Петрушка и другие богатые витамином K продукты могут быть опасны для людей с повышенным риском возникновения тромбоза. Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус 31 октября в эфире Первого канала.

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Иммунолог объяснил, что одним из свойств витамина K является улучшение свёртываемости крови. Такой эффект может оказаться опасен для людей, предрасположенных к тромбозам.

Продеус отметил, что повышенный риск тромбоза наблюдается у пожилых людей, пациентов с варикозной болезнью вен или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Таким людям медик порекомендовал контролировать потребление витамина K.

Врач рассказал, что к продуктам с большим содержанием витамина K относятся петрушка, шпинат и базилик. Лидером из этих продуктов является петрушка — в 100 граммах этого растения содержится 20 суточных доз витамина K. В таком же количестве базилика и шпината содержится семи и шесть суточных доз соответственно.

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