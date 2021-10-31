Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 31 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) идёт проверка инцидента на мемориале «Трёх войн». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

В социальных сетях размещены видео и публикация о том, как подростки снежками на мемориале потушили Вечный огонь. Инцидент произошёл, по предварительной информации, 29 октября 2021 года.

Участники выходки установлены, сообщают в пресс-службе ведомства.