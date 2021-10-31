Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 54 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Zdravalt.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Наибольший прирост зафиксирован в столице Горно-Алтайске (+26). Также новые носители зарегистрированы в Майминском (+14), Усть-Коскинском (+5), Чемальском (+4) и других районах. Общее число выявленных случаев инфицирования в республике достигло 22 991.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 10, за весь период — 20 939. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 722, за весь период — 306 307», — отметили в оперштабе.