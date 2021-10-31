Москва, , 08:47 — REGNUM Антропоморфный робот «Теледроид» разрабатывается как для работ на Международной космической станции, так и для выходов в открытый космос. Об этом сообщил ТАСС представитель Центра подготовки космонавтов.

Робот «Фёдор» накачивает машцы перед полетом Fpi.gov.ru

Разработкой робота «Теледроид» занимается российская компания «Андроидная техника», являющаяся создателем робота «Фёдор». В августе 2019 года этот робот был отправлен на МКС для проведения серии экспериментов.

«У нас была первая проба пера — космический эксперимент «Испытатель», где применялся робот «Фёдор», а теперь будет создан специально робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне», — рассказал представитель ЦПК.

Изготовление робота проекта «Теледроид» началось в конце 2020 года. Планируется, что он отправится на орбитальную станцию в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в февраля 2021 года в России началась разработка блоков с технологиями искусственного интеллекта, которые будут применяться в антропоморфных роботах «Теледроид».

Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки создания в РФ роботов для космоса с искусственным интеллектом