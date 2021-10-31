Москва, 31 октября 2021, 08:47 — REGNUM Антропоморфный робот «Теледроид» разрабатывается как для работ на Международной космической станции, так и для выходов в открытый космос. Об этом сообщил ТАСС представитель Центра подготовки космонавтов.

Робот «Фёдор» накачивает машцы перед полетом
Робот «Фёдор» накачивает машцы перед полетом
Fpi.gov.ru

Разработкой робота «Теледроид» занимается российская компания «Андроидная техника», являющаяся создателем робота «Фёдор». В августе 2019 года этот робот был отправлен на МКС для проведения серии экспериментов.

«У нас была первая проба пера — космический эксперимент «Испытатель», где применялся робот «Фёдор», а теперь будет создан специально робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне», — рассказал представитель ЦПК.

Изготовление робота проекта «Теледроид» началось в конце 2020 года. Планируется, что он отправится на орбитальную станцию в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в февраля 2021 года в России началась разработка блоков с технологиями искусственного интеллекта, которые будут применяться в антропоморфных роботах «Теледроид».

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