Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Более тысячи авиарейсов отменила с 29 октября в связи с ухудшением метеоусловий компания American Airlines. Данные об этом 31 октября были опубликованы на портале FlightAware, отслеживающем перемещения воздушных судов.

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По данным портала авиакомпания отменила 29 октября 542 рейса, 30 октября были отменены 485 авиарейсов. И ещё 23 запланированных полета были отменены 31 октября.

В свою очередь, телеканал CNBC, ссылаясь на служебную записку, предназначенную для сотрудников авиакомпании, поясняет, что причиной отмены авиаперелётов стал сильный ветер. Из-за сильных порывов ветра резко сократилась пропускная способность международного аэропорта в городе Далласе в штате Техас. Кроме того, отмечается, что часть членов экипажа авиалайнеров покинули свои рабочие места.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что регуляторы в США не смогли прийти к единому мнению по вопросу о влиянии вышек 5G на безопасность авиаперелётов.

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