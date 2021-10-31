Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 63 144. Из них 47% зарегистрировано в столице республики Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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За минувшие сутки выявлено 168 новых случаев инфицирования. В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц или были проверены с профилактической целью и по эпидпоказаниям.