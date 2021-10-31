Новосибирск, , 08:30 — REGNUM На въезде в Новосибирск со стороны Станционной появилась новая светящаяся стела со словом «Новосибирск» и хэштегом с названием мегаполиса на латинице. Также она содержит элементы герба города советских времён. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСИ-54» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы паблика «АСТ-54»

"Ранее сообщалось, что новая конструкция будет состоять из металлических труб, обшитых оргстеклом. Высота букв составляет 3 метра, длина — 18 метров. Внутри каждой буквы имеются светодиодные элементы, чтобы надпись было видно даже в темноте», — говорится в сообщении.

Отметим, что также в Новосибирске разработан дизайн-проект благоустройства площади Калинина. Её центральным элементом станет стела «Город трудовой доблести».

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