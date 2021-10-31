Каир, , 08:28 — REGNUM В одном из отелей египетского курорта Хургада отравились 40 туристов из России. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает Федерация туристических палат Египта.

Сообщается, что о массовом отравлении российских туристов стало известно 30 октября. Все российские граждане с симптомами пищевого отравления были госпитализированы. Среди симптомов: высокая температура, тошнота, рвота, диарея. При этом большую часть госпитализированных составляют дети. Известно, что туристы почувствовали себя плохо после обеда в отеле.

Общее число пострадавших составило 40 человек. Четверых человек из больниц уже выписали, остальные ещё проходят лечение. Пациенты находятся удовлетворительном стабильном состоянии, угрозы их жизни нет. Возможнно, всех их выпишут уже 1 ноября.

Отелю AMC Royal Hotel, в котором произошел инцидент грозит отзыв лицензии и закрытие. Других туристов из этого отеля расселили по иным гостиницам. Прокуратура Египта начала расследование.