Барнаул, 31 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным Гидрометцентра, 31 октября и ночью 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами гололедные явления, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, похолодание.

Clayoquot Снег

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Также возможен снежный покров, на дорогах — гололедица. В случае непогоды бригады «Автодорстроя» Барнаула готовы к выходу зимней дорожной техники. В учреждении организовали круглосуточное дежурство диспетчерской службы, назначены ответственные дежурные.

Также обеспечивают дежурство специализированной техники в двусменном режиме. В случае снегопада распланирован выход от 30 до 50 единиц техники в смену. При выпадении снега дорожная служба сначала будет проводить предупреждающую посыпку реагентами мостовых сооружений, а также спусков и подъемов на городских магистралях для предотвращения гололеда, сообщает пресс-центр городской администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днём 31 октября и ночью 1 ноября в Алтайском крае ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления. Порывы ветра при этом будут достигать 27 м/с.

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