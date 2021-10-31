Пекин, , 08:24 — REGNUM Лидером по кассовым сборам среди всех фильмов 2021 года стала китайская военная драма «Битва при Чосинском водохранилище». Об этом сообщает журнал Variety.

Китайские народные добровольцы во время войны в Корее

Исторический фильм, снятый режиссёрами Чэнь Кайге, Харком Цуем и Данте Ламом, по итогам 29 дней проката собрал $845 млн. Это позволило ему обойти китайскую комедию «Привет, мама», заработавшую в начала года $821 млн. При этом новогодней комедии для достижения этой отметки потребовалось 90 дней проката.

«Битва при Чосинском водохранилище» может стать самым кассовым фильмом в истории Китая. Сейчас она уступает по сборам только боевику «Война волков 2», собравшему $854 млн.

В основе фильма «Битва при Чосинском водохранилище» лежит одноимённое сражение, произошедшее в 1950 году в ходе Корейской войны между силами ООН (из подразделений США и Великобритании) и китайскими народными добровольцами, участвовавшими в войне на стороне КНДР. Чэнь Кайге, Харк Цуй и Данте Лам уже начали работу над второй частью фильма.

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