Пекин, 31 октября 2021, 08:24 — REGNUM Лидером по кассовым сборам среди всех фильмов 2021 года стала китайская военная драма «Битва при Чосинском водохранилище». Об этом сообщает журнал Variety.
Исторический фильм, снятый режиссёрами Чэнь Кайге, Харком Цуем и Данте Ламом, по итогам 29 дней проката собрал $845 млн. Это позволило ему обойти китайскую комедию «Привет, мама», заработавшую в начала года $821 млн. При этом новогодней комедии для достижения этой отметки потребовалось 90 дней проката.
«Битва при Чосинском водохранилище» может стать самым кассовым фильмом в истории Китая. Сейчас она уступает по сборам только боевику «Война волков 2», собравшему $854 млн.
В основе фильма «Битва при Чосинском водохранилище» лежит одноимённое сражение, произошедшее в 1950 году в ходе Корейской войны между силами ООН (из подразделений США и Великобритании) и китайскими народными добровольцами, участвовавшими в войне на стороне КНДР. Чэнь Кайге, Харк Цуй и Данте Лам уже начали работу над второй частью фильма.
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