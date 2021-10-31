Шанхай, Китай, , 08:04 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате обрушения башенного крана на строительной площадке в китайском Шанхае. Об этом 31 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

Башенный кран Centurion198

Трагедия произошла на пересечении улиц Пинлян и Линьцин, где расположен строительный объект. Район, прилегающий к месту происшествия, в настоящее время оцеплен сотрудниками полиции и экстренных служб.

Информация о состоянии пострадавших не поступала. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование причин и обстоятельств обрушения крана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следствие в Хабаровске назвало версии причин падения башенного края на стройплощадке в Хабаровске.

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