Москва, 31 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Приложения для покупок в интернет-магазине следует загружать то с официального сайта этого магазина, рассказал профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Эксперт отметил, что для покупок в интернет-магазинах люди используют не только сайты этих магазинов, но и специальные приложения. Такие приложения могут быть удобны для использования на смартфоне, но также они являются привлекательными для мошенников.

Вехов объяснил, что мошенники могут создавать поддельные приложения, якобы предназначенные для совершения покупок. При использовании этого приложения мошенники списывают деньги, но не присылают товар.

Избежать такого обмана можно на этапе установки приложения. Эксперт подчеркнул, что загружать приложения для онлайн-покупок нужно только с официального сайта того или иного магазина.