Нью-Дели, , 07:52 — REGNUM Свыше пяти млрд доз вакцины от коронавируса планирует произвести в 2022 году для стран мира Индия. Об этом 30 октября заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе саммита G20.

Нарендра Моди Prime Minister's Office

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Выступая на саммите G20 Моди напомнил о вкладе Индии в борьбу с коронавирусной инфекцией в мире. В частности, премьер-министр отметил, что в течение 2021 года фармацевтические компании страны произвели для стран мира более миллиарда доз вакцин от COVID-19. таким образом, страны мира получили шанс контролировать распространение коронавирусной инфекции и уменьшить вероятность дальнейшей мутации вируса и появления новых штаммов.

Моди также отметил, что его страна, располагающая хорошо развитой фармацевтической промышленностью, поставляла вакцину от коронавируса в более чем 150 стран мира. Премьер-министр Индии призвал как можно скорее признать индийские вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, Моди привлёк общее внимание к проблемам, связанным с механизмом взаимного признания сертификатов вакцинации. Такой шаг, по мнению Моди, значительно упростит международные перевозки, необходимые, в первую очередь, для восстановления экономики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии не явились на повторную прививку от COVID-19 около 103 млн человек.

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