Каменск-Уральский, Свердловская область, 31 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области осудили 41-летнего гражданина, который отказался надеть маску в магазине и напал на полицейского. Об этом сообщает областное управление СКР.

Полицейские

По данным Накануне.Ru, 16 февраля двое граждан были пьяны. В магазине полицейские потребовали от них надеть маски. Один из них отказался. На это стражи порядка предложили ему проследовать в служебный автомобиль. И на улице гражданин стал проявлять агрессию и применил к полицейским насилие.

Суд назначил ему два года условно условно и взыскал в пользу пострадавшего 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Глава пресс=службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечает, что также осуждённый был привлечён к административной ответственности за нарушение масочного режима.