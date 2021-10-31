Токио, 31 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Ежегодный международный фестиваль в Токио открылся 30 октября. Церемония открытия транслировалась на YouTube-канале фестиваля.

Kakidai Панорама ночного Токио

Председатель кинофестиваля Хироясу Андо рассказал, что из-за улучшения ситуации с коронавирусом в Японии организаторы фестиваля приняли решение о проведении мероприятия со зрителями. При этом фестиваль будет проходить в смешанном формате, сочетающем обычные и онлайн-мероприятия.

Первой картиной фестиваля, которая будет показана 31 октября, станут «Мужские слёзы» Клинта Иствуда. Закроется смотр 8 ноября мюзиклом «Дорогой Эван Хансен».

Показы будут проводиться в рамках главной номинации и девяти секций. В основной конкурс фестиваля вошли 15 картин. Работы российских режиссёров на смотре представлены не будут.