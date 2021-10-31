Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Обеспокоенность словами президента РФ Владимира Путина о росте цен на сырую нефть до $100 за баррель выразили крупнейшие страны-потребители нефти, в том числе США, Индия и Япония. Об этом 31 октября сообщает агентство Bloomberg.

Нефть

США, Япония и Индия в течение нескольких недель оказывают усиленное дипломатическое давление на страны-члены ОПЕК с целью добиться от них увеличения объёмов нефтедобычи. По данным агентства, три недели назад представители трёх крупнейших стран-импортёров нефти активизировали контакты в публичном и в закрытом форматах с другими странами-потребителями нефти и с членами ОПЕК.

Отмечается, что «настоящую тревогу» крупные страны-потребители нефти забили после заявления российского лидера о возможном росте цены на нефть до $100 за баррель.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления середине октября на пленарной сессии Российской энергетической недели допустил возможность роста цены на нефть до $100 за баррель. При этом глава России пояснил, что делает всё возможное для окончательной стабилизации нефтяного рынка.

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