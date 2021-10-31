Челябинск, 31 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы Анатолий Литовченко («Единая Россия») стал временным главой Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Соответствующий приказ издал Минсельхоз РФ. Назначение состоялось 29 октября.

Анатолий Литовченко родился в Казахстане 1 января 1960 года. Но основная часть его жизни и карьеры связана с Челябинской областью. Депутатом Госдумы он был в 2016—2021 годах.