Москва, 31 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса в монтажно-испытательном корпусе площадки №31 космодрома «Байконур» выгрузили блоки ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска корабля «Союз МС-20» с космическими туристами. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Artem Lepesin Сборка ракеты «Союз-2.1а»

Следующим этапом подготовки ракеты к старту станет стыковка отсеков центрального блока и проверка герметичности двигательных установок. Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-20» запланирован на начало декабря.

Корабль под управлением космонавта Александра Мисуркина доставит на Международную космическую станцию двух туристов: японского бизнесмена Юсаку Маэзава и его ассистента Йозо Хирано. Туристический полёт в космос продлится 12 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Маэзава и Хирано начали провели показательную тренировку в Центре подготовки космонавтов, продемонстрировав готовность к полёту.