Тбилиси, 31 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Кандидаты на пост мэра от правящей партии «Грузинская мечта» победили в 19 из 20 городах Грузии. Об этом 31 октября сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным ЦИК на настоящий момент обработаны бюллетени с 97% избирательных участков. В столице Грузии городе Тбилиси побеждает действующий мэр Каха Каладзе, набравший 55,6% голосов. Его конкурент, кандидат от партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия набрал 44,4% голосов.

Кандидаты от правящей партии лидируют в 14 мелких городах Грузии, а также в Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Единственный город, в котором одержал победу кандидат, выдвинутый на пост мэра от партии «Единое национальное движение» Георгий Харчилава, — город Цаленджиха (край Самегрело — Земо Сванети). За Харчилаву проголосовали 51,2% избирателей.

Явка во втором туре муниципальных выборов в стране составила 49,09%. За выборным процессом наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Из-за нарушений на выборах было задержано пять человек и возбуждено два уголовных дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во втором туре муниципальных выборов в Тбилиси лидирует действующий мэр города Каха Каладзе.