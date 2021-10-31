Москва, 31 октября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В воскресенье, 31 октября, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 1 ноября в Москве также ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер юго-западный днём 6−11 м/с, ночью 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +0… +5 °C ночью.

В понедельник, 1 ноября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, начало ноября в Москве ожидается аномально тёплым.

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