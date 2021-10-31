Майами-Бич, США, , 06:34 — REGNUM Концерт в составе своей группы в Майами-Бич отменил американский певец Джон Бон Джови после получения положительного результата тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом 31 октября сообщил местный телеканал WSVN.

Джон Бон Джови slgckgc

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Концерт должен был состояться вечером 30 октября. Перед началом концерта было объявлено, что певец Бон Джови не будет участвовать в концерте в связи с подтверждением у него заражения коронавирусом. При этом уточнялось, что 59-летний музыкант «чувствует себя замечательно».

Остальные участники музыкального коллектива тоже сделали тест на коронавирус перед концертом, результат теста у всех отрицательный. Поклонникам группы было объявлено, что концерт состоится без участия фронтмена.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разведка США не считает коронавирус нового типа искусственной разработкой, созданной в качестве биологического оружия.

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