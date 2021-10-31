Ханты-Мансийск, , 06:29 — REGNUM В Югре в продовольственных отделах торговых центров не проверяют QR-коды у покупателей. Об этом сообщает «Югра ТВ».

Торговый центр

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В Ханты-Мансийском автономном округе с 30 октября большая часть муниципалитетов введа по постановлению главы региона Натальи Комаровой посещение ТРЦ, спортивных залов и других предприятий сферы обслуживания по QR-кодам. Но как выяснили телевизионщики в крупные сетевые магазины можно попасть, минуя строгие ограничения.

Без сертификата о вакцинации в торговый центр попадают в отделы, где торгуют товарами первой необходимости и в аптеки. При этом, как уверяют директора ТРЦ, строго соблюдаются санитарные меры — санобработка, привитые от коронавируса сотрудники. обязательное ношение масок и соблюдение санитарной дистанции.