Москва, , 05:40 — REGNUM Причиной задержки регистрации российской вакцины «Спутник V» чиновниками Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут быть различия в законодательстве. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 30 октября в интервью газете «Вечерняя Москва».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Специалист напомнил, что массовая вакцинация подтвердила эффективность вакцины «Спутник V» против широкого спектра штаммов коронавируса нового типа. Однако, по словам Гинцбурга, чиновники ЕМА и ВОЗ отказываются замечать успех российского препарата.

В качестве ещё одной причины, которой можно объяснить задержку одобрения российской вакцины от COVID-19 Гинцбург назвал различия в европейском и российском законодательстве, а, соответственно, и разный подход к регистрации препаратов. Как пояснил глава Центра им. Гамалеи, к самому препарату претензий у западных чиновников не было, были вопросы лишь к документам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что директор Центра им. Гамалеи Гинцбург пояснил, почему клеточный иммунитет не срабатывает вовремя против штамма коронавируса «дельта».

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