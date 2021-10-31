Париж, 31 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Поддержку участниками саммита Большой двадцатки (G20) введения международного налога для крупных корпораций одобрил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сам политик сообщил 31 октября в своём Twitter.

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«В течение четырех лет я боролся за введение международного налога в размере не менее 15% для транснациональных компаний. Сегодня мы все его поддержали», — написал французский лидер.

Идею о налогообложении транснациональных корпораций назвал «налоговой революцией» министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр и уточнил, что данную налоговую сделку Франция планирует реализовать в период своего председательства в Совете ЕС, в первой половине 2022 года.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в начале октября текущего года сообщила о договорённости всех входящих в неё стран по введению налога для компаний с доходом от 750 млн евро. Многостороннюю конвенцию планируется подписать в 2022 году с имплементацией в 2023 году.

В свою очередь, руководители финансовых ведомств стран G20 одобрили план реформ налогообложения международных корпораций. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании руководителей финансовых ведомств в Венеции и закреплено на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало министры финансов и главы центробанков Группы двадцати (G20) обсудили реформы международного налогообложения.