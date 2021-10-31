Хургада, Египет, , 04:36 — REGNUM До 40 человек возросло количество российских туристов, отравившихся в четырёхзвёздочном отеле в египетском городе-курорте Хургада. Об этом 31 октября сообщила журналистам пресс-служба федерации туристических палат Египта.

Скорая помощь. Египет Faris knight

Всего в больницу с симптомами отравления обратилось 40 человек, на настоящий момент четверо из них уже выписаны, 36 человек находятся под наблюдением врачей. Уточняется, что состояние всех пострадавших стабильное, угроза для жизни отсутствует.

По распоряжению прокуратуры города Хургады отель AMC Royal hotel, который известен также как «Ат-Таярин», закрыт на неопределённый срок. Администрации отеля грозит крупный штраф и, возможно, отзыв лицензии, за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и оказываемых услуг. Прокурату начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии властями Хургады на 48 часов отеля, где произошло массовое отравление российских туристов.

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