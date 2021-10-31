Лондон, 31 октября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Персональные данные около 11 тыс. клиентов британского ювелирного дома Graff Diamonds оказались в руках киберпреступников. Об этом 30 октября сообщает издание Daily Mail.

Christoph Scholz Хакер

Отмечается, что хакерскую атаку могли совершить члены группировки Conti, которая, как утверждается, действует с территории России. В сеть попали уже 69 тыс. документов о покупках, которые совершали клиенты ювелирного дома. Среди них такие известные люди, как экс-президент США Дональд Трамп, телеведущая Опра Уинфри, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и другие.

Представитель Graff Diamonds подтвердил факт взлома и заявил, что руководство ювелирного дома поставило в известность о произошедшем правоохранительные органы и ICO. Кроме того, компания проинформировала лиц, чьи данные были затронуты кибератакой, им были даны рекомендации на случай, если киберпреступники попробуют связаться с ними.

Расследованием киберпреступления занимается вневедомственное управление комиссара по информации (ICO — независимый регулятор в области защиты национальных данных). Отмечается, что хакеры могут предпринять попытку шантажировать клиентов ювелирного дома, угрожая опубликовать остальную часть конфиденциальных документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Южной Кореи уведомили Россию о задержании и экстрадиции в США гражданина РФ Владимира Дунаева, подозреваемого в совершении киберпреступлений на американской территории.