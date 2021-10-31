Штат Калифорния, США, , 03:38 — REGNUM Как минимум два человека погибли, пятеро пострадали в результате стрельбы на вечеринке в честь праздника Хэллоуина в американском штате Калифорния. Об этом 31 октября сообщает телеканал Fox News.

Стрельба Niels Noordhoek

Стрельба произошла на вечеринке с участием нескольких сотен человек. Два человека погибли на месте от полученных ранений, ещё пятеро госпитализированы, один из пострадавших находится в критическом состоянии, состояние четверых оценивается как стабильно тяжёлое.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Айдахо скончался преступник, устроивший стрельбу в торговом центре города Бойса и убивший как минимум двоих человек и ранивший шестерых.

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