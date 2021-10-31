Хургада, Египет, 31 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Санитарные власти закрыли на двое суток отель в Хургаде, где произошло массовое отравление туристов из России. Об этом 31 октября сообщил генеральный консул России в этом курортном городе Виктор Воропаев в беседе с РИА Новости.

Faris knight Скорая помощь. Египет

Отель AMC Royal Hotel был закрыт местными санитарными властями на 48 часов до выяснения всех обстоятельств, связанных с отравлением российских туристов. Все постояльцы отеля размещены по другим гостиницам.

По предварительным данным, число пострадавших в результате массового отравления составило около 30 человек. Основная часть госпитализированных с признаками отравления — дети от двух лет. Власти города планируют завести уголовное дело в связи с антисанитарией в отеле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей египетского города-курорта Хургады.