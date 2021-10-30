Порт-о-Пренс, 31 октября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате нападения вооружённых злоумышленников на одну из школ в столице Гаити, городе Порт-о-Пренсе. Об этом 31 октября сообщает агентство EFE.

Гаити

По предварительной информации, злоумышленники могли совершить нападение на школу с целью похищения людей. Сотрудникам полиции удалось отразить атаку неизвестных преступников. Пострадавшие в результате нападения госпитализированы. Устанавливаются личности нападавших.

После убийства в Гаити в начале июля текущего года президента Жовенеля Моиза, а также после землетрясения, произошедшего в августе и унёсшего жизни 2,2 тыс. человек, в Гаити произошло резкое обострение социально-экономической ситуации. В стране наблюдается рост насилия и случаев похищения людей ради выкупа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри назвал банды, перекрывающие пути поставки топлива в стране, врагами гаитянского народа.